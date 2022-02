**L.elettorale: Renzi, 'non cambia, vediamo che fa Letta del suo campo largo'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Penso che non si saraà un cambio della legge elettorale. Se vai sul proporzionale devi introdurre le preferenze e i capicorrente si tagliano meglio un piede che dire sì alla preferenze... Scommetto che si andrà con questa legge elettorale, Salvini e Meloni faranno pace e vedremo Letta che farà del suo campo largo: se si sposta su una sinistra massimalista, si apre uno spazio enorme al centro". Così Matteo Renzi al Messaggero.it. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Penso che non si saraà un cambio della legge. Se vai sul proporzionale devi introdurre le preferenze e i capicorrente si tagliano meglio un piede che dire sì alla preferenze... Scommetto che si andrà con questa legge, Salvini e Meloni faranno pace e vedremoche farà del suo: se si sposta su una sinistra massimalista, si apre uno spazio enorme al centro". Così Matteoal Messaggero.it.

Advertising

sandrogozi : ?? Siete in tanti a seguire Champs Élysées, grazie! ?? Ricordo l’appuntamento di stasera:#crisiucraina e inizio campa… - borghi_claudio : @Gigi_1234567890 @CitriniEmma @acaitaliasati @agiusti2 @ItaloSign @RenzoCianchetti Posto che l'obbligo non è stato… - TV7Benevento : **L.elettorale: Renzi, 'non cambia, vediamo che fa Letta del suo campo largo'** - - vlasec_ciotto : Tappetini fino all'eccesso... Inutile imporre stupide #Sanzioni alla #Russia solo per rimettere in piedi la campagn… - FerroNano : RT @Giuliano5S: @EnricoLetta L'ha già vinta Putin questa guerra del fallimento economico occidentale contro la Russia! Voi nel frattempo c… -