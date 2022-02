Italia Viva Sannio | tesseramento e punti programmatici al centro del dibattito

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è riunito il coordinamento provinciale diBenevento in vista dell’Assemblea Nazionale che si terrà nella Capitale questo sabato presso lo “Spazio Roma Eventi”. Oltre alle doverose riflessioni sulla drammatica situazione in Ucraina che ovviamente saranno aldelassembleare, Il coordinamento ha individuato tre tematiche che il partito provinciale sottoporrà all’attenzione dell’assemblea: sanità di prossimità, potenziamento delle rete infrastrutturale delle aree interne e opportunità legate al biennio di transizione psr nel campo dell’agricoltura. Una specifica riflessione , molto attenzionata sopratutto dai Sindaci sarà poi posta all’attenzione dei vertici nazionali del partito relativamente alle ripercussioni che l’aumento dei costi energetici potrà avere sui ...

Advertising

matteorenzi : Bello vedere il Presidente Draghi oggi a Firenze, nell’Auditorium Zubin Mehta al Teatro del’Opera. Un luogo forteme… - ItaliaViva : Al presidio di Roma, al fianco della comunità ucraina, @Ettore_Rosato ha portato la solidarietà e la vicinanza di t… - fattoquotidiano : Roma, il matrimonio tra Azione e Italia Viva in Campidoglio è già finito: i consiglieri renziani escono dal gruppo… - Tsanlicandro : RT @Maggiordomobat1: @claudiocerasa Come Italia Viva chiedeva dai tempi del referendum sul nucleare. - Gio19113439 : @DavPoggi L'Italia sforna... 5PD... Lega... FI... Leu... Italia Viva.... FdI....... La Meloni. Telefona, ieri dag… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

I Calabresi

Leggi anche Cremonini Special,Drusilla, abbasso il FantaSanremo: top e flop della terza ... è sicuramente, nella sua generazione, unico inper consapevolezza, autentica presa di posizione ......Emilio Augusto Benini - Siamo grati a iniziative di questo tipo che ci consentono di mantenere... In, sono circa 300.000 le persone che ne soffrono, con un trend in crescita per il diabete ...Quando affrontò in Coppa Italia il Catania, alla guida del Sassuolo dei miracoli, accolse cronisti e sostenitori con un affetto e con una riconoscenza evidente: «A Catania ho vissuto un solo anno, ma ...2' di lettura 25/02/2022 - L'Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra, ha indetto il Concorso per l'ideazione e la realizzazione dello STENDARDO DEL PALIO 2022. Il concorso, a partecipazione gratuita ...