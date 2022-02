Guerra in Ucraina, il messaggio di pace del tennista russo Rublev: 'No war, please' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giovanissimo tennista russo Andrey Rublev, impegnato nell'Atp500 a Dubai, alla fine del match vinto contro il polacco Hubert Hurkacz, ha scritto 'No War, please' sullo schermo della telecamera che ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giovanissimoAndrey, impegnato nell'Atp500 a Dubai, alla fine del match vinto contro il polacco Hubert Hurkacz, ha scritto 'No War,' sullo schermo della telecamera che ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Covidioti : Quanto suona ridicola oggi la retorica della guerra al virus, di fronte a una guerra vera? #Ucraina - Gioia_13 : RT @SkyTG24: Guerra in Ucraina, governo studia alternative a gas russo -