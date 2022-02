Guerra in Ucraina, Draghi: “E’ l’ora più buia. Italia pronta a collaborare con 1400 militari” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Questa è l’ora più buia. L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione, che giudichiamo inaccettabile”. A dirlo è il premier Mario Draghi nell’informativa alla Camera sulla Guerra in corso tra Ucraina e Russia “L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo Italiano alla popolazione Ucraina e al Presidente Zelensky”. “Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un’offensiva imponente nei confronti dell’Ucraina. L’aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato un’’operazione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Questa èpiù. L’condanna con assoluta fermezza l’invasione, che giudichiamo inaccettabile”. A dirlo è il premier Marionell’informativa alla Camera sullain corso trae Russia “L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governono alla popolazionee al Presidente Zelensky”. “Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un’offensiva imponente nei confronti dell’. L’aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato un’’operazione ...

