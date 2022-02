Guerra in Ucraina, carri armati a Kiev. Putin chiede all’esercito ucraino di prendere il potere e cacciare Zelensky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella notte bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev dove sono arrivati anche i carri armati. I leader dell’Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie. Zelensky li accusa e apre ad una trattativa con Mosca, mentre Putin chiama il presidente cinese e apre a negoziati di alto profilo. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 16.19 – Lagarde: «Dopo l’invasione russa prezzo del gas a +22%» Durante la conferenza stampa all’Ecofin informale di Parigi, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dato conto dei prezzi alle stelle del gas dopo l’attacco russo. «Dall’invasione della Russia in Ucraina i prezzi del gas sono aumentati di circa il 22,2% per ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella notte bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitaledove sono arrivati anche i. I leader dell’Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie.li accusa e apre ad una trattativa con Mosca, mentrechiama il presidente cinese e apre a negoziati di alto profilo. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 16.19 – Lagarde: «Dopo l’invasione russa prezzo del gas a +22%» Durante la conferenza stampa all’Ecofin informale di Parigi, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dato conto dei prezzi alle stelle del gas dopo l’attacco russo. «Dall’invasione della Russia ini prezzi del gas sono aumentati di circa il 22,2% per ...

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - maespo69 : RT @patrickzaki1: Dobbiamo stare attenti nel nostro discorso e nel nostro linguaggio mentre affrontiamo la notizia dell'attacco russo all'#… - gazzettamodena : Guerra in Ucraina, truppe russe a Kiev. Il sindaco: “Viviamo un incubo”. Zelensky a Putin: “Negoziamo”, la risposta… -