Guerra in Ucraina: attacco nella notte alla capitale Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Seconda notte di Guerra, dopo la decisione della Russia di avviare un'operazione militare tesa, secondo le parole del suo presidente, Vladimir Putin, a «smilitarizzare» e «denazificare» l'Ucraina. L'invasione russa ha ormai raggiunto le porte della capitale Kiev, tanto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annunciando che sono 137 i soldati morti nel primo giorno di combattimento, ha firmato il decreto per la mobilitazione generale nel Paese, con la distribuzione di diecimila fucili automatici ai civili, per la difesa del territorio. Missili su Kiev alle prime luci dell'alba Le sirene su Kiev hanno iniziato a risuonare alle prime luci dell'alba, invitando la gente a trovare rifugio, per lo più nella metropolitana, dove la gente si è assiepata ...

