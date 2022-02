GF Vip, Alfonso Signorini svela perché è andato in onda nonostante lo scoppio della guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) Prosegue la corsa nella Casa per la finale del Grande fratello vip, il cui nuovo appuntamento tv è in queste ore motivo di riflessione e discussione per il pubblico, soprattutto per un messaggio lanciato a margine del conflitto Russia-Ucraina. In apertura della rinnovata diretta dello show, Alfonso Signorini motiva la scelta Mediaset di andare in onda con il reality dei vipponi a poche ore dall’esplosione dell’avanzata russa ai danni della capitale Kiev e il resto del territorio ucraino. Alla base della decisione, oggetto di contestazione generale, vi è in particolare l’intenzione della produzione Mediaset di intrattenere i telespettatori in un momento critico. Il conduttore si dichiara inoltre sconcertato rispetto al ritorno alla guerra. Un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Prosegue la corsa nella Casa per la finale del Grande fratello vip, il cui nuovo appuntamento tv è in queste ore motivo di riflessione e discussione per il pubblico, soprattutto per un messaggio lanciato a margine del conflitto Russia-Ucraina. In aperturarinnovata diretta dello show,motiva la scelta Mediaset di andare incon il reality dei vipponi a poche ore dall’esplosione dell’avanzata russa ai dannicapitale Kiev e il resto del territorio ucraino. Alla basedecisione, oggetto di contestazione generale, vi è in particolare l’intenzioneproduzione Mediaset di intrattenere i telespettatori in un momento critico. Il conduttore si dichiara inoltre sconcertato rispetto al ritorno alla. Un ...

Advertising

brekbia : RT @Novella_2000: Alfonso Signorini manda in diretta il post di Clarissa contro Katia, la Selassié attacca: “Non lo permetterò mai più” #gf… - Novella_2000 : Alfonso Signorini manda in diretta il post di Clarissa contro Katia, la Selassié attacca: “Non lo permetterò mai pi… - poison0vs : RT @AuroraBova3: Alfonso: 'posso per fortuna esprimere la mia opinione' *i vip vogliono ribattere* Sempre Alfonso: 'no non concedo che ris… - AcciarinoLucia : @rainbow20202020 Alfonso però non lo dice che per il suo comportamento di quest anno, non riesce a trovare i vip per la prossima edizione... - StefiAnelli : RT @AuroraBova3: Alfonso: 'posso per fortuna esprimere la mia opinione' *i vip vogliono ribattere* Sempre Alfonso: 'no non concedo che ris… -