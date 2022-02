Empoli-Juventus, Andreazzoli: “Giochiamo per vincere, io e Allegri abbiamo idee simili” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus: “E’ una partita di cartello, ma molto complicata e che non si prepara da sola. La nostra condizione è buona, stiamo bene e ci siamo allenati nel migliore dei modi. Non sarà facile vincere, ma giocheremo per quello. Non abbiamo premiato particolarmente la nostra gente nelle gare in casa, perciò proveremo a darle soddisfazione. Non vediamo l’ora del calcio d’inizio“. L’allenatore dei toscani ha poi proseguito: “Assenti della Juventus? Io guardo solo in casa nostra. Dobbiamo crescere come squadra e come individualità. E’ importante raccogliere quello che si è fatto. E’ vero, non vinciamo da tanto, ma lo spogliatoio è sereno e non ci sono ragazzi infelici. Io e ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico dell’, Aurelio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la: “E’ una partita di cartello, ma molto complicata e che non si prepara da sola. La nostra condizione è buona, stiamo bene e ci siamo allenati nel migliore dei modi. Non sarà facile, ma giocheremo per quello. Nonpremiato particolarmente la nostra gente nelle gare in casa, perciò proveremo a darle soddisfazione. Non vediamo l’ora del calcio d’inizio“. L’allenatore dei toscani ha poi proseguito: “Assenti della? Io guardo solo in casa nostra. Dobbiamo crescere come squadra e come individualità. E’ importante raccogliere quello che si è fatto. E’ vero, non vinciamo da tanto, ma lo spogliatoio è sereno e non ci sono ragazzi infelici. Io e ...

