Empoli-Juventus, Allegri: “Vlahovic può riposare. Noi in lotta per tutti gli obiettivi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La sfida è in programma per la giornata di domani (26 febbraio) alle ore 18:00 presso lo stadio Castellani. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero, che ha esordito presentando la gara di domani: “Aspettiamo di vedere come vanno le prossime ore. In caso ci sono dei ragazzi giovani pronti a dare una mano. Domani è una sfida da vincere. E’ una tappa importante per dare continuità agli ultimi risultati. Sarà una partita pesante”. Capitolo dolente ovvero quello relativo agli infortunati: “Oggi valuterò la situazione. Bisogna vedere oggi. Mi dispiace molto per McKennie, che era in un buon momento. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge, lo aspettiamo così come ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La sfida è in programma per la giornata di domani (26 febbraio) alle ore 18:00 presso lo stadio Castellani. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero, che ha esordito presentando la gara di domani: “Aspettiamo di vedere come vanno le prossime ore. In caso ci sono dei ragazzi giovani pronti a dare una mano. Domani è una sfida da vincere. E’ una tappa importante per dare continuità agli ultimi risultati. Sarà una partita pesante”. Capitolo dolente ovvero quello relativo agli infortunati: “Oggi valuterò la situazione. Bisogna vedere oggi. Mi dispiace molto per McKennie, che era in un buon momento. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge, lo aspettiamo così come ...

