DIRETTA Ucraina: "Oggi sarà il giorno più difficile", missili su Kiev e bombardamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'invasione russa dell'Ucraina assume proporzioni sempre più tragiche. Secondo il ministero dell'Interno ucraino, "Oggi sarà il giorno più difficile". E nella seconda giornata di combattimenti le sirene su Kiev hanno iniziato a risuonare di prima mattina, con la gente costretta ad andare nei rifugi antiaerei. Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Donetsk. I russi sarebbero a una trentina di chilometri da Kiev. Per il presidente ucraino Zelensky le sanzioni decise dall'Occidente non siano sufficienti a fermare Putin 11:00 British Airways decide stop a sorvoli sulla Russia La British Airways ha annunciato per bocca dell'amministratore delegato della casa madre della compagnia di bandiera britannica lo stop al sorvolo dei cieli ...

simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi Diretta - Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - StepAvventure : RT @Corriere: Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e vicinanza… - gatasch : RT @Paolo_Bargiggia: Unione Europea e Italia ridicoli! Applicano sanzioni che poi si ripercuotono solo sul popolo e fanno appena vento ai… -