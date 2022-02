Cesare Cremonini | sold out due date del tour Stadi 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua la corsa diverso ile per la prima volta all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 2 luglio – già oltre 50 mila biglietti venduti solo per questa data eout a Milano e Bari – trainata dall’uscita oggi del nuovo disco “La ragazza del futuro”, attesissimo album di inediti del cantautore bolognese. Il calendario completo dei live: 9 giugno– LIGNANO,o Teghil (data zero) 13 giugno– MILANO,o San Siro (OUT) 15 giugno– TORINO,o Olimpico18 giugno– PADOVA,o Euganeo 22 giugno– FIRENZE, ...