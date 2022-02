Villarreal-Juventus, Mundo Deportivo: “Uefa pronta a sospendere il Var per mancata espulsione Rabiot” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, l’Uefa è pronta a sospendere il VAR di Villarreal-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League, per il mancato cartellino rosso ai danni di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese dei bianconeri, reo di aver commesso un fallo ai danni di Chukwueze, è stato solamente ammonito dall’arbitro Siebert. L’ufficiale di gara, non è stato poi richiamato da Bastian Dankert, il VAR della sfida. Ci si aspetta dunque la squalifica del VAR. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo il quotidiano spagnolo El, l’il VAR di, andata degli ottavi di finale di Champions League, per il mancato cartellino rosso ai danni di Adrien. Il centrocampista francese dei bianconeri, reo di aver commesso un fallo ai danni di Chukwueze, è stato solamente ammonito dall’arbitro Siebert. L’ufficiale di gara, non è stato poi richiamato da Bastian Dankert, il VAR della sfida. Ci si aspetta dunque la squalifica del VAR. SportFace.

