Una Vita, anticipazioni 24 febbraio: Lolita inizia la cura (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lolita inizialmente titubante, accetterà di sottoporsi alla terapia sperimentale proposta da Ramon y Cajal. Il medico, come segnalano le anticipazioni Una Vita riguardanti la puntata di oggi 24 febbraio, le somministrerà la prima dose del farmaco e a quel punto, non resterà che attendere per capire se potrà salvarle la Vita. Intanto, Soledad chiarirà a Marcos che nell'intimità sono sullo stesso piano ed infine, Bellita sarà in ansia per le canzoni, ma poi non le gradirà e ordinerà a José di risolvere la situazione. Una Vita, trama 24 febbraio: Ramon Y Cajal somministra il farmaco a Lolita Ramon y Cajal ha proposto ai Palacios e a Lolita una cura sperimentale che non è ancora stata provata sugli essere ...

