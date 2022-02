Ucraina: scambi Milano e Lombardia con Kiev e Mosca valgono 3,7 mld di euro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Le attività di scambio globale (quindi commercio, industria e servizi) con Russia e Ucraina valgono 3,7 mld di euro per la Lombardia e 1,7 mld euro solo per Milano. A Mosca e Kiev vendiamo macchinari, moda, design e chimica. E' quanto emerge da una rilevazione dell'Ufficio Studi di Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza basata sui dati del Registro Imprese e della Camera di Commercio di Milano-Lodi e Monza. In dettaglio, gli scambi lombardi con la Russia valgono 2,9 mld di euro, con il capoluogo che fattura ai russi 691 milioni di euro. Il business ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb. (Adnkronos) - Le attività dio globale (quindi commercio, industria e servizi) con Russia e3,7 mld diper lae 1,7 mldsolo per. Avendiamo macchinari, moda, design e chimica. E' quanto emerge da una rilevazione dell'Ufficio Studi di Unione Artigianie Monza-Brianza basata sui dati del Registro Imprese e della Camera di Commercio di-Lodi e Monza. In dettaglio, glilombardi con la Russia2,9 mld di, con il capoluogo che fattura ai russi 691 milioni di. Il business ...

