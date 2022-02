Ucraina: l’inviato del tg2: “Svegliati alle due del mattino da tonfi artiglieria” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “alle due del mattino ci siamo Svegliati con il rumore delle bombe, qui vicino si sentivano i tonfi dell’artiglieria pesante. Io mi sono svegliato con i botti e hanno continuato fino all’alba, sentivamo il suono dei carri armati”. E’ la testimonianza all’Adnkronos di Piergiorgio Giacovazzo, inviato del Tg2 in Ucraina per seguire gli sviluppi del conflitto. “Il nostro interprete, necessario perché qui nessuno parla inglese o francese, ha avuto paura a rimanere -racconta Giacovazzo- ed è voluto tornare di corsa a Kiev, aveva anche la macchina con cui ci spostavamo, siamo rimasti a piedi e senza interprete”. Giacovazzo, che si trova attualmente nel Donetsk, la parte Ucraina, in una città che si chiama Sloviansk, spiega che la situazione è drammatica. “E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “due delci siamocon il rumore delle bombe, qui vicino si sentivano idell’pesante. Io mi sono svegliato con i botti e hanno continuato fino all’alba, sentivamo il suono dei carri armati”. E’ la testimonianza all’Adnkronos di Piergiorgio Giacovazzo, inviato del Tg2 inper seguire gli sviluppi del conflitto. “Il nostro interprete, necessario perché qui nessuno parla inglese o francese, ha avuto paura a rimanere -racconta Giacovazzo- ed è voluto tornare di corsa a Kiev, aveva anche la macchina con cui ci spostavamo, siamo rimasti a piedi e senza interprete”. Giacovazzo, che si trova attualmente nel Donetsk, la parte, in una città che si chiama Sloviansk, spiega che la situazione è drammatica. “E’ ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le sirene stanno suonando nel centro di Kiev. Lo constata l'inviato dell'ANSA sul posto, nella zona dell'arco dell'… - Agenzia_Ansa : Dal centro di Kiev si è potuto udire distintamente il rumore di esplosioni in lontananza. Lo riporta l'inviato dell… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Le sirene suonano nel centro di Kiev, l'Ucraina è sotto attacco. Il racconto dell'inviato dell'ANSA Mattia… - bonko89 : @lorenzrulez Stavo vedendo la diretta su Rai 3 quando se so collegati con l'inviato in Ucraina ha fatto apprezzame… - italiaserait : Ucraina: l’inviato del tg2: “Svegliati alle due del mattino da tonfi artiglieria” -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina l’inviato L'inviato in Ucraina: «La popolazione a metà fra sollievo e paura» - DINAMOpress DinamoPress