Ucraina: Kiev chiama i cittadini alle armi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare lepossono unirsiForze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro ...

