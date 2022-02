Tabarelli | Ancora in aumento | +20% mensile per gas-elettricità

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo scoppio della guerra in Ucraina e i contraccolpi sui mercati energetici rischiano di vanificare gli effetti dei decreti del governo Draghi contro il caro-bolletta in Italia? Di quanto saranno i rincari della bolletta di gas e luce? E del prezzo del barile di petrolio? E: come possono agire Palazzo Chigi, imprese e famiglie nel breve per fronteggiare gli aumenti dei prezzi? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Davide, professore di economia all'Università di Bologna e presidente della società di ricerca Nomisma Energia, uno dei maggiori esperti dei temi energetici nel nostro Paese. Segui su affaritaliani.it

Advertising

hznll28 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Inevitabile l’effetto del conflitto sul prezzo del gas e del petrolio. Al Gr1 Davide Tabarelli (@NomismaEnergia)”Pe… - Radio1Rai : #Ucraina Inevitabile l’effetto del conflitto sul prezzo del gas e del petrolio. Al Gr1 Davide Tabarelli (… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabarelli Ancora

Ohga!

'Potrebbe anche arrivare a quota 200 euro per megwattora in caso di taglio alle forniture, per ora nonall'orizzonte', avverte Davide, presidente di Nomisma Energia. Difficile fare ......prezzo del barile di petrolio ? E: come possono agire Palazzo Chigi, imprese e famiglie nel breve per fronteggiare gli aumenti dei prezzi ? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Davide, ...Tabarelli, docente di Economia all'Università di Bologna e presidente di Nomisma Energia commenta con Affari gli effetti dello scoppio della guerra in Ucraina ...In particolare a livello energetico, con l'aumento dei prezzi delle bollette – che avrai già notato nelle scorse settimane – destinato crescere ancora di più ... ultime settimane", afferma Davide ...