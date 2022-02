Ricalcolo della pensione: chi può chiedere (e come) il "ritocco" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via il Ricalcolo dell'assegno pensionistico se la disoccupazione ne ha diminuito l'importo: l'Inps ha recepito una sentenza della Corte Costituzionale che ha dato l'ok alla neutralizzazione, ecco come Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via ildell'assegno pensionistico se la disoccupazione ne ha diminuito l'importo: l'Inps ha recepito una sentenzaCorte Costituzionale che ha dato l'ok alla neutralizzazione, ecco

Advertising

PMI_it : Pensioni: in arrivo la nuova domanda di ricalcolo INPS: Ricalcolo assegno pensione se la disoccupazione ne ha ridot… - Tigarberebbe : In questo studio può cadere il mondo ma la certezza è un mio collega che parla dell'arrivo dell'assegno unico e del… - tg2rai : L'omicidio di Pamela Mastropietro, la cassazione conferma: 'L'ha uccisa Oseghale' ma cade l'accusa di stupro. Nuovo… - Clod40206547 : RT @dottorbarbieri: ?????? #PENSIONI La proposta del Governo, per la riforma delle pensioni, è il RICALCOLO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE se s… - SorryNs : RT @dottorbarbieri: ?????? #PENSIONI La proposta del Governo, per la riforma delle pensioni, è il RICALCOLO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE se s… -