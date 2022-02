Prosecco degli España Circo Este è un invito all’evasione dalla quotidianità (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con Prosecco degli España Circo Este abbiamo un chiaro messaggio, un invito quasi, ad evadere dalla nostra routine con un momento conviviale tradotto in musica. A questo giro la band di Marcello, Ponz, Jimmy e Don indossa i panni del gruppo di amici che viene a prenderci sotto casa mentre siamo impegnati nel nostro smart working, nella nostra mania dell’ordine ossessivo compulsivo, nella nostra tabella di marcia e, perché no, nelle nostre ansie personali. Prosecco degli España Circo Este Prosecco degli España Circo Este è il nuovo singolo e sarà disponibile da domani, venerdì 25 febbraio, su ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Conabbiamo un chiaro messaggio, unquasi, ad evaderenostra routine con un momento conviviale tradotto in musica. A questo giro la band di Marcello, Ponz, Jimmy e Don indossa i panni del gruppo di amici che viene a prenderci sotto casa mentre siamo impegnati nel nostro smart working, nella nostra mania dell’ordine ossessivo compulsivo, nella nostra tabella di marcia e, perché no, nelle nostre ansie personali.è il nuovo singolo e sarà disponibile da domani, venerdì 25 febbraio, su ...

Advertising

kleist13 : Alla fine chi è che voleva la guerra? Tra poco l'#Ucraina sarà un nuovo Stato fantoccio di Mosca (ved.… - AlbertoSomma4 : RT @AlbertoSomma4: @TaniaM72972082 Fattuale che facesse schifo, non sarebbe Letta, sarebbe uno qualunque che farebbe il suo. Devono pur sen… - AlbertoSomma4 : @TaniaM72972082 Fattuale che facesse schifo, non sarebbe Letta, sarebbe uno qualunque che farebbe il suo. Devono pu… - Santa__Chiara : @welikeduel @AnaMenaMusic Quella voglia di buffet degli antipasti, tris di primi e di secondi, vino, torta nuziale e prosecco. @AnaMenaMusic - inotg_inot59 : Perché non vietato la vendita del vino del prosecco e degli alcolici in generale. -