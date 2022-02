Pallamano | Hampus Wanne lascia il Flensburg | lo svedese andrà al Barcellona!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva una notizia sconvolgente nel mondo della, con la bandiera delche lascerà dopo nove anni la formazione tedesca per trasferirsi tra le fila del Barcellona, compagine che ora punta forte a rivincere tutto in Spagna e in Europa. Lo, fresco vincitore degli Europei da grande protagonista, era entrato nelnel 2013 giovanissimo, come erede di giocatori del calibro di Lasr Christiansen ed Andreas Eggert, contribuendo alla vittoria della EHF Champions League nel 2014. Ora un nuovo capitolo, in una squadra che si rafforzerà moltissimo in estate. Oltre a, infatti, si fanno nomi molto pesanti, come quelli del terzinoJonathan Carlsbogård, del russo Sergei Kosorotov, del portiere danese Emil ...