Pagelle Napoli Barcellona | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

Advertising

FrancescoLovin3 : Le mie pagelle di Cagliari Napoli Ospina 5 Dilo 6 KK 5 Jesus 6 Rrahmani 5.5 Rui 6 Demme 5 Zielu 5 Elmas 5 Ciro 4.5… - CagliariCalcioo : Cagliari-Napoli, le pagelle. I voti Gazzetta: Osimhen, Baselli - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Le pagelle di Mazzarri: voti altissimi per l’ex tecnico del Napoli - infoitsport : Napoli, pagelle Eurosport: Malcuit è imbarazzante, Spalletti lo toglie per disperazione - moauromatteo : Da oggi iniziano le Mie pagelle di tutte le partite del @sscnapoli C… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

Barcellona in chiaro e su CalcioNapoli24Barcellona Tv8 in chiaro e su CalcioNapoli24 per tutto ciò che riguarda il pre - partita, le, gli highlights e le interviste ai ...Barcellona, le. Il match di Europa League è in programma questa sera alle ore 21:00. In ballo gli ottavi di finaleSegui la Diretta LIVE di Napoli-Barcellona, ritorno degli spareggi di Europa League, in programma giovedì 24 febbraio alle 21.00 ...Online il casting 'Canta con i Tiromancino' per salire sul palco per duettare con Federico Zampaglione in 'L’odore del mare'.