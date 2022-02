Olympiakos-Atalanta-: 0-3: il tris della Dea la fa accedere agli ottavi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi 24 Febbraio 2022 nello Stadio Georgios Karaiskakis alle ore 18:45 si è disputata la partita Olympiakos-Atalanta- valida per il secondo turno di Europa League. Dopo un primo tempo concluso in vantaggio di un gol grazie alla rete di Maehle arrivata al 40 minuto con un tocco di punta all’interno dell’area, l’Atalanta chiude la partita e la qualificazione nella seconda frazione con la doppietta di Malinovskyi. L’Ucraino riesce a segnare due gol in soli tre minuti, battendo Vaclik al 66 minuto con un tiro a giro sul primo palo su assist di Koopmeiners e al 69 minuto con un mancino da fuori area che si spegne all’incrocio dei pali. Olympiakos-Atalanta: formazioni e dove vederla Olympiakos-Atalanta-: formazioni ufficiali Olympiakos ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi 24 Febbraio 2022 nello Stadio Georgios Karaiskakis alle ore 18:45 si è disputata la partita- valida per il secondo turno di Europa League. Dopo un primo tempo concluso in vantaggio di un gol grazie alla rete di Maehle arrivata al 40 minuto con un tocco di punta all’interno dell’area, l’chiude la partita e la qualificazione nella seconda frazione con la doppietta di Malinovskyi. L’Ucraino riesce a segnare due gol in soli tre minuti, battendo Vaclik al 66 minuto con un tiro a giro sul primo palo su assist di Koopmeiners e al 69 minuto con un mancino da fuori area che si spegne all’incrocio dei pali.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali...

Advertising

gippu1 : L'#Atalanta passeggia 3-0 in casa dell'Olympiakos e diventa la seconda squadra ispirata a un personaggio della mito… - ilgiornale : L'Atalanta espugna il campo dell'Olympiakos e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. Napoli e Lazi… - ToniVulta : Serata europea amara per le #Italiane l@unica che rimane in corsa è #Atalanta che vince 0-3 vs #Olympiakos invece r… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Atalanta avanti con merito... ?? #OlympiacosAtalanta - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #OlympiakosAtalanta, gol e dedica di #Malinovskyi (FOTO) -