Napoli-Barcellona: le pagelle, nessuno è salvo. Spalletti ci sei? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Napoli perde con il Barcellona in Europa League che dilaga allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Spalletti è in balia dell’avversario per tutta la partita, con Xavi che imbriglia Spalletti. I blaugrana sembrano avere più giocatori in campo, tanto che il Napoli nel primo tempo fatica anche a fare due passaggi consecutivi. Gli azzurri escono dall’Europa League nel modo migliore, prendendo un’imbarcata, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche da quello tecnico e tattico. Napoli: le pagelle col Barcellona Meret 5: Può fare poco sui gol, ma sembra fuori dal coro.Di Lorenzo 5: Sbaglia spesso in uscita.Rrahmani 4,5: Soffre come tutta la difesa.Koulibaly 5: Da solo può poco, prova la reazione anche in fase offensiva.Mario Rui 4,5: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilperde con ilin Europa League che dilaga allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra diè in balia dell’avversario per tutta la partita, con Xavi che imbriglia. I blaugrana sembrano avere più giocatori in campo, tanto che ilnel primo tempo fatica anche a fare due passaggi consecutivi. Gli azzurri escono dall’Europa League nel modo migliore, prendendo un’imbarcata, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche da quello tecnico e tattico.: lecolMeret 5: Può fare poco sui gol, ma sembra fuori dal coro.Di Lorenzo 5: Sbaglia spesso in uscita.Rrahmani 4,5: Soffre come tutta la difesa.Koulibaly 5: Da solo può poco, prova la reazione anche in fase offensiva.Mario Rui 4,5: ...

