LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | comincia il day-2 | prove aerodinamiche per la Ferrari

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.23 Scende in pista nel frattempo Mick Schumacher per il primo run di giornata sulla Haas, dopo aver percorso soli 23 giri nella sessione pomeridiana di ieri. 9.21 Gasly continua a macinare chilometri al debutto assoluto sulla AT03 e si migliora in 1’31”. Tempi ancora altissimi stamattina. 9.19 Ecco l’ingresso in pista dell’Alpine di Ocon con gli aero rake: Accessories on point this morning. Metallics are big right now. (They’re called aero rakes and are mounted with sensors to measure air flow. )#F1ing pic.twitter.com/gBSFpbVz9e — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 24,9.16 Rientrano tutti ai box dopo un primo run dedicato alle. Di seguito i primi tempi sul giro registrati: Gasly, AlphaTauri, ...