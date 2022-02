L’Incontro di Castellaneta è da 53 anni al servizio per gli altri

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 24 febbraio 2022). Un incontro casuale crea un percorso, sconosciuto, imprevedibile, non programmato, interessante della famiglia Ottomanelli costituisce “La Comunità itinerante,”. Dopo i percorsi interessanti, emozionante, e “amorevole fatica” lungo 53(senza mai chiedere un centesimo a nessuno), nasce “per la vita”, un centro socio sanitario che si pone aldi tutti i bisogni, per tutti e con tutti; una nuova filosofia di servizi per: anziani, ai bambini, agli ammalati. Un luogo dove le persone trovano una risposta ai bisogni: dal concepimento a morte naturale. In un Mondo tecnologico, gestito dal “DIO denaro”, da tanta violenza, arroganza, un posto per “ricrearsi e continuare a vivere” diventa indispensabile.per la vita è tutto questo, dove ...