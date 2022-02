L’avanzata russa a 15 minuti da Kiev: gli elicotteri di Mosca conquistano l’aeroporto di Hostomel – Il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attacchi mirati delle truppe russe stanno puntando dalle prime ore dell’alba di oggi 24 febbraio soprattutto sugli aeroporti. Lo mostrano le immagini raccolte vicino l’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a Nord Ovest dalla capitale Kiev. Lo scalo commerciale era stato usato anche dall’esercito ucraino. Dopo una massiccia operazione russa con l’impiego di elicotteri Mi-8, secondo il ministero dell’Interno ucraino l’esercito russo ha preso il controllo dello scalo, che si trova a 15 minuti dalla capitale. Leggi anche: Ucraina. A Kiev suonano le sirene antiaeree, i cittadini si rifugiano nei parcheggi sotterranei – Il video Ucraina, l’appello di Draghi a Putin: «Dialogo impossibile: metta fine allo spargimento di ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attacchi mirati delle truppe russe stanno puntando dalle prime ore dell’alba di oggi 24 febbraio soprattutto sugli aeroporti. Lo mostrano le immagini raccolte vicinointernazionale Antonov di, a Nord Ovest dalla capitale. Lo scalo commerciale era stato usato anche dall’esercito ucraino. Dopo una massiccia operazionecon l’impiego diMi-8, secondo il ministero dell’Interno ucraino l’esercito russo ha preso il controllo dello scalo, che si trova a 15dalla capitale. Leggi anche: Ucraina. Asuonano le sirene antiaeree, i cittadini si rifugiano nei parcheggi sotterranei – IlUcraina, l’appello di Draghi a Putin: «Dialogo impossibile: metta fine allo spargimento di ...

