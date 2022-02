La guerra in Ucraina è anche sul web: allarme per un virus che cancella la memoria dei computer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo centinaia di attacchi a siti web di ministeri e banche, si è improvvisamente diffuso un wiper molto potente, KillDisk. E nei forum underground di lingua russa si invita ad attaccare target ucraini Leggi su repubblica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo centinaia di attacchi a siti web di ministeri e b, si è improvvisamente diffuso un wiper molto potente, KillDisk. E nei forum underground di lingua russa si invita ad attaccare target ucraini

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - chiara_tosi88 : RT @danielebanfi83: La mia profonda ammirazione per chi prima spiegava la capacità neutralizzante degli anticorpi e ora, con disinvoltura,… - tamistars : Questa è la dichiarazione degli amici di Andy Rocchelli sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina. ?? -