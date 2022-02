Gimbe, riduzione della percentuale dei nuovi casi di covid: i dati (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana 16-22 febbraio, in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezia Giulia. E in calo sono anche i casi di persone attualmente positive al Sars-Cov-2 (1.291.793 rispetto a 1.550.410 della settimana precedente, pari a -16,7%), le persone in isolamento domiciliare (1.277.821 rispetto a 1.533.689, pari a -16,7%). “Tale riduzione – spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – è imputabile sia alla ridotta circolazione virale che al calo dei tamponi effettuati”, passati da 4.108.946 della settimana 9-15 febbraio ai 3.303.720 della settimana 16-22 febbraio 2022. La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana 16-22 febbraio, in tutte le Regioni si rileva unadei: dal -0,5%Calabria al -35,9% del Friuli-Venezia Giulia. E in calo sono anche idi persone attualmente positive al Sars-Cov-2 (1.291.793 rispetto a 1.550.410settimana precedente, pari a -16,7%), le persone in isolamento domiciliare (1.277.821 rispetto a 1.533.689, pari a -16,7%). “Tale– spiega Nino Cartabellotta, presidente– è imputabile sia alla ridotta circolazione virale che al calo dei tamponi effettuati”, passati da 4.108.946settimana 9-15 febbraio ai 3.303.720settimana 16-22 febbraio 2022. La ...

