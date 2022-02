Elisabetta II disdice altre udienze virtuali ma non si ferma

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La regina ancora alle prese coi sintomi («lievi») del Covid ha dovuto rimandare altri due impegni via Zoom. Però ha assolto con la tempra di sempre compiti più leggeri. Per il resto si affida sempre di più a Carlo e William, con cui è in costante contatto: «Lavorano insieme, ma il capo resta lei»

La notizia della positività della regina Elisabetta II al Coronavirus era arrivata domenica 20 febbraio, con una nota ufficiale. Difficile individuare il "colpevole", considerando che da quando è ... La regina ancora alle prese coi sintomi («lievi») del Covid ha dovuto rimandare altri due impegni via Zoom. Però ha assolto con la tempra di sempre compiti più leggeri. Per il resto si affida sempre d ... Solo scartoffie, insomma, nell'agenda della regina per i prossimi giorni, mentre per gli appuntamenti previsti per la prima settimana di marzo si deciderà in base all'evolversi della situazione.