Dopo le bombe arrivano problemi con internet per gli abitanti dell’Ucraina

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Com’era ovvio che fosse, in Ucraina – sotto i bombardamenti dei russi che parlano di «de-militarizzare la zona» ma che, all’atto pratico, stanno attaccando su tutti i fronti colpendo anche obiettivi civili – nel corso della mattinata sono cominciati i primidi rete. Per ora l’interruzione dei servizi di rete si è fatta sentire maggiormente nella città di Kharkiv pocouna delle esplosioni che si sono sentite questa mattina presto. Appena accaduto le prime a cadere sono state le linee fisse, con gli smartphone che ancora andavano, dando il via a un parziale downUcraina che non può che non avrebbe potuto che peggiorare con il passare elle ore e la caduta di altre. Confirmed: Significantdisruption registered in #Ukraine-controlled city of #Kharkiv shortly after ...