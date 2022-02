Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero non va in onda: cosa ha scelto di mandare in onda la Rai (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le vicende di Russia e Ucraina stanno sconvolgendo il mondo. La Rai ha deciso di cambiare la propria programmazione per venire incontro all’esigenza di informare i cittadini. Questa sera, 24 febbraio, la programmazione di Rai1, quindi, non vedrà più andare in onda la nuova puntata della fiction Doc 2- Nelle tue mani, ma uno speciale del TG1. Doc – Nelle tue mani 2 non va in onda Giovedì 24 febbraio 2022 su Rai1 doveva andare in onda il sesto appuntamento con Doc – Nelle tue mani 2. La seconda stagione del medical drama con Luca Argentero continuerà prossimamente ad intrattenere il suo affezionato pubblico con ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le vicende di Russia e Ucraina stanno sconvolgendo il mondo. La Rai ha deciso di cambiare la propria programmazione per venire incontro all’esigenza di informare i cittadini. Questa sera, 24 febbraio, la programmazione di Rai1, quindi, non vedrà più andare inla nuova puntata della fiction Doc 2-tue, ma uno speciale del TG1. Doc –tue2 non va inGiovedì 24 febbraio 2022 su Rai1 doveva andare inil sesto appuntamento con Doc –tue2. La secstagione del medical drama concontinuerà prossimamente ad intrattenere il suo affezionato pubblico con ...

