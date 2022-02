De Zerbi imprigionato in Ucraina | non può tornare in Italia La situazione minuto per minuto

Leggi su goalnews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'est è nel destino di Roberto De: da giocatore era soprannominato il piccolo genio, un omaggio all'immenso mito del calcio Dejan Savicevic. Nella sua carriera finirà persino in Romania, a giocare nella compagine del Cluj. Da allenatore, talentuosissimo quanto da calciatore, ha cercato maggiori fortune proprio in, dopo annate comunque notevolissime con la squadra del Sassuolo. Deè infatti, come tutti sanno, l'allenatore dello Shakhtar Donetsk: la città al centro del conflitto nascente tra Russia,ed i paesi Nato. Il conflitto tra Russia eterrorizza il mondo. Laquesta mattina era molto delicata. Il bombardamento russo sul suolo ucraino è iniziato la sera ed è continuato fino al mattino. Per quanto riguarda lo sport, il ...