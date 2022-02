Covid, via libera dalla Camera al decreto legge per obbligo vaccinale over 50. Testo passa al Senato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50. I voti a favore sono stati, 189, 44 i contrari, 57 gli astenuti. La Lega si è astenuta sul voto finale. Il Testo passa al Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Viadell'Aula dellaalsull'per gli50. I voti a favore sono stati, 189, 44 i contrari, 57 gli astenuti. La Lega si è astenuta sul voto finale. Ilal. L'articolo .

