Confesercenti Fvg | è necessario aprire tutto e subito

(Di giovedì 24 febbraio 2022) È un appello urgente, quello di Mario Marini, presidenteFvg: «É arrivato il momento di togliere ogni forma di restrizione e di dare un segnale di riapertura e ripresa chiaro e incontrovertibile. In queste ore – ha fatto sapere – abbiamo mandato una lettera ufficiale al governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, affinché, in qualità di presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, porti a Roma questa nostra istanza, rispetto alla quale non è più possibile procrastinare, ma che anzi richiede anche un’azione rapida e precisa». «Èsemplificare ed eliminare datutti i limiti imposti dal green pass rafforzato – ha ribadito Marini precisando che -, non è pensabile aspettare fino ad aprile per togliere solo un numero limitato di ristrettezze e attendere addirittura fino a ...

