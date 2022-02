Calcio | E League | Olympiacos ko 3-0 e Atalanta agli ottavi | Malinovskyi mostra maglia ' no alla guerra'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - Una convincenteconquista glidi finale di Europa. I nerazzurri vittoriosi per 2-1 sull'tra le mura amiche del Gewiss Stadium si impongono anche in trasferta con un netto 3-0. Grande protagonista del match è l'ucrainoautore di una doppietta al 67' e al 69' che dopo il primo golla ma con scritto 'No War in Ukraine'. Di Maehle al 40' la prima rete per gli orobici. Primo tempo molto equilibrato con le squadre ad annullarsi in campo e con pochissime occasioni. I greci ci provano con un tiro di Camara dal limite dell'area che mette i brividi a Musso. Al 40' arriva invece il vantaggio degli ospiti: De Roon mette fuori casa Manolas, imbucando per l'accorrente Maehle, il danese, anticipa ...

Allo stesso modo, il Siviglia ha conquistato gli ottavi di Europanonostante la sconfitta a ... Tra i subentrati c'è Bulat, che al 63' conquista ildi rigore della speranza. Acuña tocca ...IL PIREO (Grecia) - Malinovskyi , autore di due capolavori in soli tre minuti, è stato il grande protagonista di Olympiacos - Atalanta , match valido per i play - off di Europae vinto 3 - 0 dalla Dea (che si era imposto 2 - 1 anche all'andata). Dopo aver segnato il gol del 2 - 0, l'ex Shakhtar ha mostrato alle telecamere una maglietta con la scritta "No war in ...Kenny LALA - L'esterno francese si addormenta in marcatura su Maehle in occasione del primo gol, lasciando calciare il danese dopo averlo rimontato ... tre che vedranno in campo le italiane in Europa ...Notte di grande calcio europeo allo Stadio Diego Armando Maradona dove Napoli e Barcellona, le due squadre del Pibe de Oro, cercano il pass per gli ottavi di Europa League. Al Camp Nou ...