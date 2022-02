Biden attacca l’economia russa: “agiremo contro le banche”, sulla guerra in Ucraina “difenderemo Nato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente degli Stati Uniti Biden ha preso la parola al termine della prima lunga e difficile giornata di conflitto in Ucraina facendo il punto della situazione sulle mosse delle forze alleate della Nato e le sanzioni previste per la Russia. Si tratta principalmente di sanzioni di matrice economica. “Attacchi di questo tipo crea tentativi di occupazione, esuli…” ha spiegato Biden, ribadendo che si tratta di attacchi “Non tollerati” che mettono in pericolo “La pace globale” e che hanno mostrato a tutto il mondo che “Putin è un criminale (…) ha scelto una causa senza nessun motivo, è semplicemente uno sfoggio di forza, noi abbiamo una visione diversa, basata sulla libertà. Noi con gli alleati ne usciremo più forti strategicamente ed economicamente parlando. (…) Ogni Paese deve reagire”. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente degli Stati Unitiha preso la parola al termine della prima lunga e difficile giornata di conflitto infacendo il punto della situazione sulle mosse delle forze alleate dellae le sanzioni previste per la Russia. Si tratta principalmente di sanzioni di matrice economica. “Attacchi di questo tipo crea tentativi di occupazione, esuli…” ha spiegato, ribadendo che si tratta di attacchi “Non tollerati” che mettono in pericolo “La pace globale” e che hanno mostrato a tutto il mondo che “Putin è un criminale (…) ha scelto una causa senza nessun motivo, è semplicemente uno sfoggio di forza, noi abbiamo una visione diversa, basatalibertà. Noi con gli alleati ne usciremo più forti strategicamente ed economicamente parlando. (…) Ogni Paese deve reagire”. ...

