Anche Fonseca bloccato a Kiev: “È il giorno più brutto della mia vita” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche Paulo Fonseca, ex allenatore di Shakthar Donetsk e Roma, è bloccato a Kiev, Ucraina, dopo i bombardamenti della Russia. Di seguito le sue parole: “Non resta che pregare perché una bomba non cada vicino a noi. Saremmo dovuti partire oggi ma hanno chiuso gli aeroporti. È il giorno più brutto della mia vita. Adesso si tratta di aspettare e sperare di avere fortuna”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022)Paulo, ex allenatore di Shakthar Donetsk e Roma, è, Ucraina, dopo i bombardamentiRussia. Di seguito le sue parole: “Non resta che pregare perché una bomba non cada vicino a noi. Saremmo dovuti partire oggi ma hanno chiuso gli aeroporti. È ilpiùmia. Adesso si tratta di aspettare e sperare di avere fortuna”. SportFace.

Advertising

Glongari : Notte agitata per gli allenatori in #Premier. #Conte chiede un faccia a faccia con la dirigenza del #THFC. - Si c… - cmdotcom : Guerra in #Ucraina, anche l'ex #Roma #Fonseca è bloccato a Kiev con moglie e figli - Tottinho88 : RT @jerryscottismo: Negli ultimi anni siamo così tossici che gli allenatori che si susseguono rimangono gravemente colpiti anche dopo che s… - sportface2016 : #RussiaUkraineConflict, anche Paulo #Fonseca bloccato a #Kiev: 'È il giorno più brutto della mia vita' - jerryscottismo : Negli ultimi anni siamo così tossici che gli allenatori che si susseguono rimangono gravemente colpiti anche dopo c… -