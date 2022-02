Villarreal-Juventus 1-1, Vlahovic: “Vi spiego la mia esultanza” | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusan Vlahovic, centravanti bianconero in gol dopo 33'' di Villarreal-Juventus 1-1 dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha spiegato il motivo della sua esultanza sembrata polemica. Le dichiarazioni dell'attaccante a 'Sky Sport' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusan, centravanti bianconero in gol dopo 33'' di1-1 dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha spiegato il motivo della suasembrata polemica. Le dichiarazioni dell'attaccante a 'Sky Sport'

Advertising

FiorinoLuca : Peggiore in campo della Juventus: Rabiot Migliore in campo del Villarreal: Rabiot - Eurosport_IT : ?? Esordio in Champions League ?? 1° pallone toccato ?? 1° gol (dopo 32 secondi) ?? Giocatore juventino più veloce… - JuventusTV : LIVE il post partita di #VillarrealJuve! ???? - manerwski : RT @LiveBianconera: ??NEW?? Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Che è partita è stata #VillarrealJuventus? Ce lo dic… - dunvkirk : RT @LiveBianconera: ??NEW?? Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Che è partita è stata #VillarrealJuventus? Ce lo dic… -