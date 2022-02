Ucraina, diretta. Usa avvisa Kiev: «La Russia prepara l'invasione in 48 ore». Attacchi al sito web del Parlamento e del ministero degli Esteri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ucraina-Russia, crescono i timori per un inasprimento della crisi sul piano militare. L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 febbraio 2022), crescono i timori per un inasprimento della crisi sul piano militare. L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo...

Agenzia_Italia : ?? Le condizioni di Putin ???? per una soluzione diplomatica della crisi ucraina ???? = Segui gli aggiornamenti ?? = ?? - ItalyMFA : ?? Alle ore 12.00, al #Senato Informativa del Min @luigidimaio sulla crisi tra Russia e Ucraina ???Segui la diretta… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - CoppolaLiliana : RT @MaestroSMorra: L'esortazione di Draghi a difendere i valori e a non tollerare i soprusi - lello_rossi : Ucraina-Russia, le ultime notizie: Stoltenberg: «Il rischio di conflitto è reale» -