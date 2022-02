Trattenere uno starnuto fa male? Ecco la verità! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ti sarà sicuramente capitato di Trattenere uno starnuto, ma ti sei mai chiesto se fa male? Ecco la verità sull’argomento e cosa comporta questa operazione. Trattenere uno starnuto fa male? Ecco la veritàProbabilmente ti sarà capitato di Trattenere uno starnuto, magari ti trovavi in un luogo pubblico e hai pensato che fosse la scelta più educata. Ma farà bene svolgere questa operazione? Effettivamente no, infatti in pochi sanno che potrebbe causare una serie di complicanze piuttosto spiacevoli. Partiamo dal principio, lo starnuto è un riflesso del tutto naturale che si scatena quando avviene un impulso di tipo allergico o irritante. Ovunque tu ti possa trovare non devi mai ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ti sarà sicuramente capitato diuno, ma ti sei mai chiesto se fala verità sull’argomento e cosa comporta questa operazione.unofala veritàProbabilmente ti sarà capitato diuno, magari ti trovavi in un luogo pubblico e hai pensato che fosse la scelta più educata. Ma farà bene svolgere questa operazione? Effettivamente no, infatti in pochi sanno che potrebbe causare una serie di complicanze piuttosto spiacevoli. Partiamo dal principio, loè un riflesso del tutto naturale che si scatena quando avviene un impulso di tipo allergico o irritante. Ovunque tu ti possa trovare non devi mai ...

Trattenere uno starnuto fa male? Ecco la verità! Formatonews

