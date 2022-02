Torino | invita l' ex fidanzato a casa e lo accoltella | arrestata

Advertising

andrearinaldi25 : Rivoli, invita l’ex fidanzato a casa per un chiarimento, poi lo accoltella alla schiena: arrestata 46enne - CorriereTorino : Invita l’ex fidanzato per un chiarimento, poi lo accoltella alla schiena: arrestata 46e... - Informazioneli5 : RT @SkyTG24: Invita l'ex a casa e lo accoltella, arrestata a Rivoli - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Invita l'ex a casa e lo accoltella, arrestata a Rivoli - SkyTG24 : Invita l'ex a casa e lo accoltella, arrestata a Rivoli -

Ultime Notizie dalla rete : Torino invita

Leggi anche >, Alberto muore da solo a 71 anni. I carabinieri scoprono il corpo nove mesi dopo È accaduto la notte scorsa a Rivoli . La donna aveva invitato l'ex compagno nella sua casa, per ...Ha invitato l'ex a casa sua, con una scusa, poi ha tentato di ucciderlo con un coltello da cucina. Una donna di 46 anni, residente a Rivoli (), è stata arrestata ieri notte dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima, un marocchino di 30 anni anche lui di Rivoli, aggredito secondo i primi accertamenti degli investigatori senza ...Una donna di 46 anni, residente in provincia di Torino, è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato l'ex compagno, un 30enne marocchino. L'uomo era stato invitato a ...Il 30enne è salvo, “solo” una ferita alla scapola guaribile in poco tempo. I Carabinieri hanno arrestato la donna, pare non ci fosse un apparente motivo per l’aggressione.