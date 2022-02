Tennis: Atp Dubai, Murray battuto in due set e Sinner approda ai quarti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dubai, 23 feb. - (Adnkronos) - Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). L'altoatesino, numero 10 del mondo 4 del seeding, supera lo scozzese Andy Murray, ex numero 1 Atp scivolato in 89esima posizione a causa di numerosi infortuni, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 42 minuti. Sinner affronterà ai quarti il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo e quinta testa di serie. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022), 23 feb. - (Adnkronos) - Janniksi qualifica aidi finale del torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.794.840 dollari). L'altoatesino, numero 10 del mondo 4 del seeding, supera lo scozzese Andy, ex numero 1 Atp scivolato in 89esima posizione a causa di numerosi infortuni, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 42 minuti.affronterà aiil polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo e quinta testa di serie.

Advertising

Eurosport_IT : Ha ragione il presidente del Coni? ?? ?? - Gazzetta_it : Djokovic ringrazia Ibra: “Grazie per il sostegno, spero nello scudetto del Milan” - Gazzetta_it : Il sottosegretario Costa: “Le regole vanno rispettate, no a Djokovic agli Internazionali” #tennis - FabioAmati1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP DUBAI, JANNIK SINNER SI QUALIFICA AI QUARTI Battuto il britannico Andy Murray 7-5, 6-2 #SkySport #SkyTen… - Sentenza_Max : RT @ilmessaggeroit: Atp Dubai, Sinner vola ai quarti, battuto Murray in due set -