Strisce blu a Roma, aumenti in arrivo: "Fino a 3 euro all'ora in centro" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma. E' l'evento che tutti temevano. Gli automobilisti della Capitale hanno fatto di tutto per scongiurare l'evento: anatemi, preghiere, invocazioni più o meno religiose, ma nulla. Nessun santo al Campidoglio le ha ascoltate. La notizia arriva, ormai, ineluttabile: tra qualche tempo i parcheggi gratuiti spariranno definitivamente e le Strisce blu in centro costeranno Fino a 3 euro ogni ora. Nulla di nuovo, in ogni caso. Di fatto, la sciagura era stata annunciata più volte sia l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, sia dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Di certo non si tratta di una misura che verrà attuata nell'immediato, ma nei prossimi anni.

