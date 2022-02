Serie C 2021/2022, Modena in testa per una notte: Teramo battuto in rimonta 2-1 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Modena vola per una notte in testa al girone B della Serie C 2021/2022, grazie alla vittoria per 2-1 nel recupero in casa del Teramo. Gli emiliani archiviano il ventunesimo risultato utile consecutivo in campionato e lo fanno rimontando con la doppietta di uno scatenato Tremolada. Il Teramo lotta e combatte ma alla fine è costretto a cedere, rimanendo fermo a quota 30 punti e con soltanto quattro lunghezze di margine sulla zona playout. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita inizia nel segno del Teramo, che cerca subito di imporre un buon ritmo e passa in vantaggio già al 7? con un’azione confusa in area di rigore che porta al fallo di Gerli su D’Andrea. Per l’arbitro Carella è rigore, tra le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilvola per unainal girone B della, grazie alla vittoria per 2-1 nel recupero in casa del. Gli emiliani archiviano il ventunesimo risultato utile consecutivo in campionato e lo fannondo con la doppietta di uno scatenato Tremolada. Illotta e combatte ma alla fine è costretto a cedere, rimanendo fermo a quota 30 punti e con soltanto quattro lunghezze di margine sulla zona playout. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita inizia nel segno del, che cerca subito di imporre un buon ritmo e passa in vantaggio già al 7? con un’azione confusa in area di rigore che porta al fallo di Gerli su D’Andrea. Per l’arbitro Carella è rigore, tra le ...

