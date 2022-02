(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo la casa sgomberata a Ostia, in via Martinica, perché occupatada appartenenti al clan Spada-Di Silvio, questa mattina i caschi bianchi della Polizia Locale, con il Gruppo Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana)VI Gruppo Torri e con la collaborazione di unità della Polizia di Stato, si trovano a Tor. L’obiettivo è liberare alcuni alloggi ATER, occupati irregolarmente, in una delle Torri di Tor, in via Santa Rita da Cascia. Leggi anche: Spaccio di droga a Tor: 6 arresti in poche orea TorDall’alba di questa mattina i vigili, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, sono impegnati a dare ...

TgrRai : Tor Bella Monaca (#Roma), sgomberate quattro case #Ater occupate abusivamente nella Torre 30. L'operazione, decisa… - CorriereCitta : Roma, case occupate abusivamente: lo sgombero a Tor Bella Monaca (FOTO) - LiveNewsItalia : Roma, case occupate abusivamente: quattro sgomberate - SkyTG24 : #Roma, case occupate abusivamente: quattro sgomberate - gabririzza : RT @Roma_Amore_Mio: Dai tetti delle case al campidoglio sopra monte caprino e via della consolazione...su una Roma ante 1873 -

