Primi dettagli sul Realme GT Neo 3: fotocamera forse con OIS (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Realme GT Neo 3 prende forma grazie alle indiscrezioni di OnLeaks, che ha inoltrato un render ad elevata risoluzione a ‘zollege.in‘. Il comparto fotografico è quello che di più cambia, con l’apporto di un sensore grandangolare da 50MP con OIS, probabilmente assistito da un ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe includere un sensore singolo da 16MP. Il Realme GT Neo 3 monterà uno schermo Super AMOLED da 6.62 pollici con lettore di impronte digitali integrato, e sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (parliamo di un SoC di ormai passata generazione, ma che comunque offre ancora tante garanzie) con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Tra le connettività supportate ed i sensori integrati non mancheranno il Wi-Fi, il Bluetooth 5.2, il 5G, il jack per il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) IlGT Neo 3 prende forma grazie alle indiscrezioni di OnLeaks, che ha inoltrato un render ad elevata risoluzione a ‘zollege.in‘. Il comparto fotografico è quello che di più cambia, con l’apporto di un sensore grandangolare da 50MP con OIS, probabilmente assistito da un ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. Lafrontale, invece, dovrebbe includere un sensore singolo da 16MP. IlGT Neo 3 monterà uno schermo Super AMOLED da 6.62 pollici con lettore di impronte digitali integrato, e sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (parliamo di un SoC di ormai passata generazione, ma che comunque offre ancora tante garanzie) con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Tra le connettività supportate ed i sensori integrati non mancheranno il Wi-Fi, il Bluetooth 5.2, il 5G, il jack per il ...

