Pnrr | Franco | «L’Italia riceverà 24 miliardi dall’Ue nelle prossime settimane A maggio un Dpcm con gli obiettivi di spesa»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre a Firenze il premier Draghi ribadiva che «i fondi europei delrappresentano un’opportunità storica per affrontare i problemi che sono rimasti irrisolti per decenni, come la carenza di infrastrutture o le diseguaglianze generazionali e di genere», a Roma il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele, annunciava l’arrivo,, di una tranche di 24di euro nell’ambito del Recovery Plan. Il titolare del Mef, durante l’audizione alle Commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, ha infatti spiegato che «i risultati previsti per l’attuazione delnel 2021 sono stati raggiunti, e abbiamo inviato la prima richiesta alla Commissione europea per 24. Ci aspettiamo che ...