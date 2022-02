Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma l’ergastolo per Oseghale ma accoglie il ricorso sullo stupro. La madre: «È un supplizio» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, il pusher 32enne condannato per l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018. I giudici hanno deciso anche per l’annullamento della sentenza d’appello per il reato di violenza sessuale. Su questa ulteriore accusa è stato disposto un appello bis che si terrà a Perugia. Anche per la Cassazione dunque Oseghale è il colpevole della morte di Pamela Mastropietro ma il nuovo processo d’appello stabilito per il reato di stupro potrebbe avere il potere di modificare la condanna finale dell’ergastolo. Se i giudici di secondo grado dovessero non ritenere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Corte dihatoper Innocent, il pusher 32enne condannato per l’omicidio della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018. I giudici hanno deciso anche per l’annullamento della sentenza d’appello per il reato di violenza sessuale. Su questa ulteriore accusa è stato disposto un appello bis che si terrà a Perugia. Anche per ladunqueè il colpevole della morte dima il nuovo processo d’appello stabilito per il reato dipotrebbe avere il potere di modificare la condanna finale del. Se i giudici di secondo grado dovessero non ritenere ...

RaiNews : Definitiva la condanna a vita del 32enne pusher nigeriano per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne di… - Agenzia_Italia : Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela - MediasetTgcom24 : Omicidio Mastropietro, mamma di Pamela è amareggiata: 'Un supplizio' #pamela #marcovalerioverni #cassazione… - romifivestars : Omicidio di Pamela Mastropietro, la cassazione ordina un processo di appello-bis sulla violenza sessuale. Abbiamo… - sarahross71 : RT @tempoweb: Omicidio #Pamela Mastropietro La #Cassazione decide l'appello bis per la violenza sessuale La rabbia della madre della ragazz… -