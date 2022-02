“Obbligo green pass per over 50 resta fino al 15 giugno”. La conferma di Costa (nonostante la fine dello stato di emergenza) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – Sebbene il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza sanitaria, l’Obbligo di super green pass per gli over 50 resterà in vigore fino al 15 giugno: lo conferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Con il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza inizierà una nuova fase, ci sarà l’allentamento graduale delle misure restrittive, tra cui certamente anche del green pass. Oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato di emergenza“, afferma Costa. Costa: “Obbligo green pass ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – Sebbene il 31 marzo scadrà lodisanitaria, l’di superper gli50 resterà in vigoreal 15: loil sottosegretario alla Salute Andrea. “Con il 31 marzo e ladiinizierà una nuova fase, ci sarà l’allentamento graduale delle misure restrittive, tra cui certamente anche del. Oggi ci sono le condizioni per non rinnovare lodi“, afferma: “...

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo green 'Più libertà all'aperto, più rigore al chiuso'. Addio ad alcune restrizioni, c'è una data Per gli over 50 dovrebbe restare l'obbligo di Green pass rafforzato perché per loro resta in vigore l'obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno. Il 31 marzo, invece, con la fine dello stato di ...

Costa: "Green Pass per over 50 obbligatorio fino al 15 giugno" Sul Green pass però va fatta una netta distinzione : per gli over 50 sui posti di lavoro l'obbligo del rafforzato dura fino a 15 giugno'. E ancora: 'Poi ci sono ancora circa 10 milioni di persone che ...

Smart working e obbligo vaccinale: tutti i dubbi sulla normativa Agenda Digitale Green pass abolito entro l’estate: il calendario delle riaperture Il sottosegretario Andrea Costa ha ripetuto ieri che il 31 marzo lo stato d’emergenza decadrà e che da quel giorno molto probabilmente non sarà più necessario mostrare la Certificazione Verde Covid-19 ...

Green pass rafforzato al lavoro: obbligo fino a giugno. Cosa può cambiare dall'1 aprile Per i lavoratori over 50 servirà ancora il vaccino (o la guarigione recente). Il sottosegretario Costa: allentamento delle misure graduale dopo la fine dello stato di emergenza. Subito distinzione tra ...

