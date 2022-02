L'appello del Papa: "Il 2 marzo sia giornata di digiuno per la pace" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - "Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesu' ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio: con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace". E' l'appello di Papa Francesco, al termine dell'Udienza generale per la situzaione in Ucraina. "Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra", ha aggiunto il Pontefice. Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - "Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesu' ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio: con la preghiera e il. Invito tutti a fare il prossimo 2, mercoledì delle Ceneri, unadiper la". E' l'diFrancesco, al termine dell'Udienza generale per la situzaione in Ucraina. "Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al. La Regina dellapreservi il mondo dalla follia della guerra", ha aggiunto il Pontefice.

Advertising

borghi_claudio : Faccio pubblico appello a tutti i partiti e in particolare a @Mov5Stelle e @forza_italia perché votino in comm. XII… - ladyonorato : Un appello del personale scolastico che non può continuare a restare inascoltato: basta obblighi e discriminazioni,… - Agenzia_Ansa : L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione ch… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione che prov… - sulsitodisimone : L'appello del Papa: 'Il 2 marzo sia giornata di digiuno per la pace' -

Ultime Notizie dalla rete : appello del Il comitato sadrista ha restituito oltre 120 proprietà ai cristiani iracheni ... rivolgendo un appello alle autorità per una maggiore sicurezza e protezione. Ad aprile del 2017 era tornato sulla questione l'ex parlamentare cristiano Yonadam Kanna, leader dell'Assyrian Democratic ...

Brisighella, Cgil, Cisl e Uil chiedono confronto sul bilancio comunale 2022 ... ha sempre approvato il bilancio di previsione senza un confronto con i sindacati': a rilevarlo - in un nota - sono Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello al sindaco e a tutta l'amministrazione del ...

Cantiere fermo, l’appello del sindaco LA NAZIONE Rider aggredito: pene dure anche in appello per due maggiorenni NAPOLI, 23 FEB - Dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al rider Gianni Lanciato: la seco ...

Ucraina, l'appello di Francesco: "Il 2 marzo giornata di digiuno per la pace" Papa Francesco chiede un forte esame di coscienza a chi ha responsabilità politiche in merito alla questione ucraina: “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina ...

... rivolgendo unalle autorità per una maggiore sicurezza e protezione. Ad aprile2017 era tornato sulla questione l'ex parlamentare cristiano Yonadam Kanna, leader dell'Assyrian Democratic ...... ha sempre approvato il bilancio di previsione senza un confronto con i sindacati': a rilevarlo - in un nota - sono Cgil, Cisl e Uil lanciano unal sindaco e a tutta l'amministrazione...NAPOLI, 23 FEB - Dure condanne, anche in secondo grado, per i due giovani maggiorenni ritenuti responsabili di avere derubato, il 2 gennaio 2021, a Napoli, lo scooter al rider Gianni Lanciato: la seco ...Papa Francesco chiede un forte esame di coscienza a chi ha responsabilità politiche in merito alla questione ucraina: “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina ...